Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

Suriye'de Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından terör örgütü PKK/ Ypg'nin İsrail'den yardım istediği bildirildi.

DETAYLARA YER VERİLMEDİ

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Esed'in düşmesinin ardından PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'e başvurduğu belirtildi. PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yarım ve koruma talep ettiği ifade edildi. Haberde, bu talebin ne yolla yapıldığı veya İsrail'in yanıtına dair ise detaylara yer verilmedi.

MÜNBİÇ OPERASYONUNDAN RAHATSIZ OLMUŞLARDI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada, Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getirmişti. Saar, PKK/YPG'ye yönelik operasyonların durdurulmasını istemişti.

DEYR EZ ZOR'DAN ÇEKİLDİLER

Öte yandan El Arabiya, terör örgütü PKK/YPG'nin Deyr ez Zor'dan Fırat'ın doğusundaki üslerine çekildiğini belirtti.

İSRAİL ORDUSU, SURİYE'DE 320 HEDEFE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu ifade edildi.