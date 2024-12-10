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Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

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Suriye'de Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından PKK/YPG'nin İsrail'den yardım ve koruma istediği bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde talebin detaylarına ise yer verilmedi.

Suriye'de Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından terör örgütü PKK/ Ypg'nin İsrail'den yardım istediği bildirildi.

Köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

DETAYLARA YER VERİLMEDİ

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Esed'in düşmesinin ardından PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'e başvurduğu belirtildi. PKK/YPG'li teröristlerin İsrail'den yarım ve koruma talep ettiği ifade edildi. Haberde, bu talebin ne yolla yapıldığı veya İsrail'in yanıtına dair ise detaylara yer verilmedi.

Köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

MÜNBİÇ OPERASYONUNDAN RAHATSIZ OLMUŞLARDI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada, Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getirmişti. Saar, PKK/YPG'ye yönelik operasyonların durdurulmasını istemişti.

DEYR EZ ZOR'DAN ÇEKİLDİLER

Öte yandan El Arabiya, terör örgütü PKK/YPG'nin Deyr ez Zor'dan Fırat'ın doğusundaki üslerine çekildiğini belirtti.

Köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

İSRAİL ORDUSU, SURİYE'DE 320 HEDEFE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu ifade edildi.

Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMustafa Engin:

it itten destek ister

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

Suriye halkının petrolünü çalan hırsızlar oradan temizlenmeli

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

hadi yiyorsa yardim etsin.

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Haber Yorumlarıelazığ:

Sıra itinede sahibinede gelecek kimsenin şüphesi olmasın

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Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

CHPk yede sorsunlar nede olsa r.m ekonun seçmeni bunlar

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Ha sunuda unutmayın bize ne suriyeden. Turkiyenin sorunlarını baş ettik. Suriye kaldı. Ekonomi çöküyor. Bırakın boş işleri. Savaş kan gözyaşı va acı verir. 100 yıldır Savaş görmedik. Bizlerinde içine cekmesinler.

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Haber YorumlarıMalatyalı:

. Denizde boğulan yılana sarılır. Bizimkilerde araplara yardım etmedimi. Hersey çıkar için.

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Haber YorumlarıAli Teke:

Tasmaları kimde görün ey Kürt kardeşler

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

PKK den medet uman güneydoğudaki bazı beyinsizler bel bağlandığınız örgütün kimlere hizmet ettiğine kimlerle iş birliği yaptığına iyi bakın.

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