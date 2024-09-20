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PKK Teröristleri Gara Bölgesinde Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin X hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

PKK Teröristleri Gara Bölgesinde Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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