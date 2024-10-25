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PKK/KCK Üyesi Ramazan Aktaş Mardin'de Etkisiz Hale Getirildi

PKK/KCK Üyesi Ramazan Aktaş Mardin'de Etkisiz Hale Getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK üyesi Ramazan Aktaş'ın Mardin'in Artuklu ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK üyesi 'Faraşin-Bedran' kod adlı Ramazan Aktaş'ın, Mardin'in Artuklu ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK üyesi 'Faraşin-Bedran' kod adlı Ramazan Aktaş'ın, Artuklu ilçesinde saklandığı eve 'Gürz-19 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olan terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Evde yapılan aramada 1 M16 tüfek, 1 AKİS tüfek, 5 dolu M16 şarjörü, 5 dolu AKİS şarjörü, 4 el bombası, 2 taşınır powerbank, 3 dürbün, 1 mühimmat yeleği, 1 sırt çantası, 1 termal şemsiye, 1 termal güneş paneli, 4 hilti şarj aleti, 1 ses kayıt cihazı, 1 el feneri ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Mardin Valisi ile operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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