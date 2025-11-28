Haberler

PKK/KCK Gösterilerine Katıldığı İddia Edilen Sanığın Duruşmasına Devam Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilere katıldığı iddia edilen M.Ç.'nin duruşmasında, sanık suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme, dosyanın savcıya gönderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ç. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.Ç, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını söyledi.

Olay günü mahalleden sesler duyması üzerine sokağa çıktığını belirten M.Ç, şu ifadeleri kullandı:

"Sokakta ateş yakan çocuklara evimizin içine duman giriyor diyerek kızdım. Mahallede yola konulan taşları araçların rahat geçmesi için kenara doğru çektim. Söz konusu görüntüdeki kişi benim. Fakat elimdeki taş, atmak için değildir. Yolun açılması içindir. Kimseye zarar vermedim. Korsan gösterilere katılmadım. Polis ekiplerine herhangi bir saldırı girişimim olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim."

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesini ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddia edilen M.Ç, 26 Ekim 2024'te çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Savcılıkça, sanık hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ile "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından 12 yıl 11 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

M.Ç. ara celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama

İlk iddia korkunç! Kocaeli açıklarında tankerde şiddetli patlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Söylemezsem Olmaz'da kriz! Lerzan Mutlu ani bir kararla programı bıraktı

Canlı yayında büyük kriz! "Bana göre değil" deyip programı bıraktı
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.