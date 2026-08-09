Haberler

Pizzacıda Grup Kavgası: Masa ve Sandalyeler Kırıldı

Pizzacıda Grup Kavgası: Masa ve Sandalyeler Kırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir pizzacıda iki grup arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. İş yerindeki masa ve sandalyelerin zarar gördüğü olayda taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'da bir pizzacıda iki grup arasında çıkan arbedede iş yerindeki masa ve sandalyeler hasar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. İş yerinde bulunan masa ve sandalyelerin zarar gördüğü olayda taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

Ünlü serinin oyuncusu OnlyFans'tan bir yılda servet kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı

Cumhurbaşkanına tehditler savurmuştu: Ekipler gerekeni yaptı

Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor

Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı