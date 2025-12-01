Haberler

Pitbull Saldırısı: Köpek Sahibi Tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pitbull cinsi köpeği tarafından yaralanan iki çocuğun sahibi F.T.Ö., 'birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. Olay sonrası köpek karantinaya alındı.

Etimesgut ilçesinde 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi F.T.Ö. "birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut İlçesi Atayurt Mahallesi'nde bir apartmanda dün meydana gelen köpek saldırısı sonucu yaralanma olayıyla ilgili gözaltına alınan F.T.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Batı Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli mahkemece, "birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

Bakan Yerlikaya'dan konuya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün Etimesgut ilçesinde anneleri ile birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki kardeşi Efe'ye komşuların ait pitbull cinsi köpeğin saldırdığını anımsattı.

Köpeğin sahibinin tutuklandığını, ayrıca köpeğin karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesi'ne teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, yaralanan çocuklara acil şifalar diledi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında köpeğin sahibinin Batı Adliyesi'ne getirilişine ilişkin görüntülere de yer verdi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesi, saat 16.00 sıralarında pazar alışverişini tamamlayarak evlerine döndü.

Çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı.

Köpek, 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, köpeğin sahibi F.T.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
