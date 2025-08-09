Piraziz'de Fındık Bahçelerinde Yangın Çıktı

Piraziz'de Fındık Bahçelerinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Piraziz ilçesindeki Maden ve Kargı mahallelerinde iki farklı fındık bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde iki ayrı fındık bahçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçenin Maden ile Kargı mahallelerindeki fındık bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Her iki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı! Hasarın boyutu görüntülendi

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da deniz bile yanıyor! Sıcaklık 32 dereceye ulaştı

Sıcaktan bunalıp denize koşanlara şok!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.