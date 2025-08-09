Piraziz'de Fındık Bahçelerinde Yangın Çıktı
Giresun'un Piraziz ilçesindeki Maden ve Kargı mahallelerinde iki farklı fındık bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde iki ayrı fındık bahçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçenin Maden ile Kargı mahallelerindeki fındık bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Her iki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel