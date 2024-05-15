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Piraziz Belediyesi Sosyal Tesisi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Olarak Hizmet Verecek

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Piraziz Belediyesine ait sosyal tesisin, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet vermesine ilişkin protokol imzalandı. Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın tarafından imzalanan protokol ile sosyal tesisin öğretmenevi olarak hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Piraziz Belediyesine ait sosyal tesisin, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet vermesine ilişkin protokol imzalandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tahsise ilişkin protokol, İlçe Kaymakamı Burak Öz'ün katılımıyla Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın tarafından imzalandı.

Ayyıldız, yaptığı açıklamada, sosyal tesisin daha önceki gibi öğretmenevi olarak hizmet vermesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın da protokolden duyduğu memnuniyeti söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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