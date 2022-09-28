Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konserin iptali Güncel Haberler Polonya'nın Krakow kentinde ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konserin grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna-Rusya savaşına dair ifadeleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından Krakow Belediye M?eclis üyeleri, Waters'ı "istenmeyen adam" olarak ilan eden tasarıyı... Polonya'nın Krakow kentinde ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konserin grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna- Rusya savaşına dair ifadeleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından Krakow Belediye M?eclis üyeleri, Waters'ı "istenmeyen adam" olarak ilan eden tasarıyı oylamak üzere toplandı. Güncel Kaynak: AA / Omar Marquez Roger Waters Pink Floyd Polonya Rusya Güncel Haberler

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