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Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konserin iptali

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Polonya'nın Krakow kentinde ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konserin grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna-Rusya savaşına dair ifadeleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından Krakow Belediye M?eclis üyeleri, Waters'ı "istenmeyen adam" olarak ilan eden tasarıyı...

Polonya'nın Krakow kentinde ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konserin grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna- Rusya savaşına dair ifadeleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından Krakow Belediye M?eclis üyeleri, Waters'ı "istenmeyen adam" olarak ilan eden tasarıyı oylamak üzere toplandı.

Kaynak: AA / Omar Marquez - Güncel

Roger Waters Pink Floyd Polonya Rusya Güncel Haberler

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