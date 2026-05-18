Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 15. Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

Özderin, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulunca gerçekleştirilen etkinlikte, eğitim hayatı, meslek seçimi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilere kariyer planlamalarına ilişkin önerilerde bulunan Özderin, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik katkı sağladı.

Özderin, etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğe Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Can Demirel de katıldı.

Kaymakam Balaban, okul inşaatını inceledi

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Hatice-İsmail Adıgüzel Anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

Balaban, inşaat alanını gezerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'den bilgi aldı.

İnşaatın tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitime önemli katkı sağlanacağını ifade eden Balaban, eğitime yapılan her katkının, geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirtti.

Balaban, hayırsever aileye teşekkür etti.