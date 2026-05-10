Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Kurudere köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini diledi.

Daha sonra köyde devam eden ve yapımı tamamlanan hizmetleri inceleyen Özderin, çalışmalara ilişkin köy muhtarı Faih Bayrak'tan bilgi aldı.

İlaçlama çalışması

Kırklareli'nde dere yataklarında sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonu önlemek amacıyla sulak alanlarda ilaçlama çalışmasında bulunuyor.

Ekipler, kentteki İnci Deresi'nde temizlik ve vektör mücadele çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmaları yaz boyunca belirli aralıklarla yapılacağı bildirildi.