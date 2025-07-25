Pınarhisar Kaymakamı Özderin Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu, askeri personele başarı diledi ve yürütülen projeler hakkında brifing aldı. Ayrıca Pınarhisar Belediyesince yürütülen 'Hoşgeldin Bebek Projesi' kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerine hediyeler verildi.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Özderin, ziyarette askeri personeli selamlayıp görevlerinde başarı diledi.
İlçe Jandarma Komutanlığında incelemede bulunan Özderin, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında brifing aldı.
"Hoşgeldin Bebek Projesi"
Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.
Proje kapsamında Belediye Başkanı İhsan Talay, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye verdi.
Talay, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, Hoşgeldin Bebek Projesi'ni önemsediklerini belirtti.
Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, acıları da sevinçleri de birlikte yaşamak gerektiğini söyledi.
Talay, herkese mutlu bir ömür dileğinde bulundu.