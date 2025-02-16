Pınarhisar Kaymakamı Evciler Köyü'nü Ziyaret Etti

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Evciler köyünü ziyaret etti.

Çanakcıoğlu, gazi Mehmet Sevim ve ailesini evinde ziyaret etti.

Bir süre Sevim ile sohbet eden Çanakcıoğlu, ailenin isteklerini dinledi.

Kaymakam Çanakcıoğlu daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Evciler Köy Yaşam Merkezi'ni gezdi.

Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çanakcıoğlu, kursiyerlere çalışmalarında başarı diledi.

Yoğun bakım hemşireliği eğitimi verildi

Kırklareli'nde sağlık personeline yoğun bakım hemşireliği eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitimde başarılı olan 10 personele sertifikaları törenle verildi.

Törene, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Uzman Enes Güler, Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Türkyılmaz ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Işıl Esen de katıldı.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Katranca köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.