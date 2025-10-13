Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin Öğrencilerle Buluştu

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile birlikte 19 Evler İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca Pınarhisar Belediyesinde, Belediye Başkanı İhsan Talay başkanlığında yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, öğrencilerle bir araya geldi.

Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile 19 Evler İlkokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları gezen Özderin, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Özderin, öğretmenlerin isteklerini de dinledi.

Yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

Pınarhisar Belediyesince yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, birim müdürleri yürütülen çalışmalar hakkında brifing verdi.

Toplantıda, çalışmaların durumu ve planlanan işlemler değerlendirildi.

Personele teşekkür eden Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için mücadele verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
