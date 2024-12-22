Pınarhisar Kaymakamı Çanakcıoğlu Köyleri Ziyaret Etti

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Çanakcıoğlu, beraberindeki kurum müdürleriyle Hacıfaklı, Çayırdere ve Kurudere köylerini ziyaret etti.

Köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Çanakcıoğlu, vatandaşların isteklerini dinledi.

Köylerde devam eden yatırımları da inceleyen Çanakcıoğlu, köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi 5. Göçmenler Sokak'ta çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Talay, ekiplerin Beylik Mahallesi'ndeki çalışmalarına eski asfaltın sökümüyle başladığını belirtti.

Kısa sürede çalışmaları tamamlamak istediklerini ifade eden Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz mesai harcadıklarını kaydetti.