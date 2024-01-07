Pınarhisar'da Halk Toplantısı ve Eğitim İstişare Toplantısı Yapıldı
Pınarhisar Belediyesi tarafından Beylik Mahallesi'nde bir kahvehanede halk toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı İhsan Talay, yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda Pınarhisar'da eğitim istişare toplantısı da gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, okullarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.
Pınarhisar'da halk toplantısı yapıldı.
Pınarhisar Belediyesince Beylik Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.
Talay, yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Yapılması planlanan projeleri anlatan Talay, vatandaşların taleplerini dinledi.
Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Bademlik ve Demirtaş mahallelerine 12 Ocak Cuma bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.
Eğitim istişare toplantısı yapıldı
Pınarhisar'da eğitim istişare toplantısı yapıldı.
İlçe Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile okul müdürleri katıldı.
Doğan, toplantıda Çanakcıoğlu'na okullarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.