Haberler

Pınarhisar'da gıda işletmeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelindeki gıda imalathaneleri, satış noktaları ve toplu tüketim yerlerinde denetim yaptı. Kontrollerde hijyen, son tüketim tarihi ve muhafaza şartları incelendi; denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçe genelindeki gıda imalathaneleri, satış noktaları ve toplu tüketim yerleri incelendi.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde, hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları denetlendi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'ndeki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes

Fenomen dizideki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı için ihraç süreci başladı! Savunması istendi

Bunu beklemiyordu! Aldığı haberle resmen yıkıldı

Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti

Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti
Spiker Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde tutuklama! Otopsi raporu yüksek doz propofolü işaret etti

Ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı! Otopside o madde çıktı