Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
Pınarhisar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri market, fırın ve pastanelerde gıda denetimi yaptı. Yapılan kontrollerde hijyen ve ürünlerin son tüketim tarihleri incelendi, olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Pınarhisar ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri market, fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.
Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel