Haberler

Pınarhisar'da yangın tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 5. Kolordu Komutanlığı İstihkam Alay Komutanlığı iş birliğinde yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta askeri personele yangın tüpü kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.

Pınarhisar Belediyesince 5. Kolordu Komutanlığı İstihkam Alay Komutanlığında yangın tatbikatı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ile İstihkam Alay Komutanlığı iş birliğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldığı belirtildi.

Komutanlıkta gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından askeri personele yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.

Daha sonra yakılan ateş, personel tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı

Dünyayı alarma geçiren hamle
Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor

Bir ilimiz alarm veriyor! Her yıl hızla eriyen nüfus ilçe kadar kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu

İki kardeşten annelerinin sevgilisiyle ilgili mide bulandıran iddia