Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçedeki altyapı ve yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Ayrıca Vize'de jandarma ekipleri, kurbanlık satıcılarını sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, altyapı ve yol yapım çalışmalarını inceledi.

Talay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Pınarhisar'da yaşam konforunu artırmak, daha modern, güvenli ve düzenli bir şehir oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Talay, aynı zamanda yeni yapılan yollar ile ulaşım ağını da genişlettiklerini belirtti.

Kalıcı hizmetleri hayata geçirdiklerini dile getiren Talay, ekiplere çalışmalarında başarı diledi.

Sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Vize'de jandarma ekipleri, dolandırıcılık ve sahte paraya karşı üreticileri bilgilendirdi.

Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurbanlık satışı yapanlara broşür dağıttı.

Sahte para konusunda uyarıda bulunan ekipler, gerçek ve sahte parayı ayırt etmek için banknot üzerindeki güvenlik özelliklerini anlattı.

Ekipler, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
