Pınarbaşı'nda Sağanak Sel Getirdi

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ev ve iş yerlerinde baskın meydana geldi.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ev ve iş yerlerinde baskın meydana geldi.

Pınarbaşı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, Yukarıborandere Mahallesi'nde sele neden oldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle birçok evin giriş katını su basarken, ekili tarım arazileri de zarar gördü. Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.