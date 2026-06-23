Kayseri'de 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamasında bir otobüste 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekipleri, 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması yaptı.
Uygulama kapsamında durdurulan bir otobüste çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine ekipler aracın bagaj kısmında arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda, 10 bin doldurulmuş makaron bulundu.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin