Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Pınar Gültekin Cinayetinde Yargıtay'ın Kararına Tepki

Pınar Gültekin Cinayetinde Yargıtay'ın Kararına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gültekin ailesinin avukatı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin Cemal Metin Avcı'nın cezasını indiren kararına sert eleştirilerde bulundu. Avukat Rezan Epözdemir, bu kararın 'hukuk garabeti' olduğunu ifade ederek, son sözün Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na ait olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin, Pınar Gültekin cinayetinde sanık Cemal Metin Avcı hakkında yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine yönelik itirazı reddetmesine tepki gösterdi. Epözdemir, "Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 3 üyesi, canavarca hisle öldürülmemiştir diyor ve üstelik katilin haksız tahrik altında cinayeti işlediğinden bahisle cezasının indirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır. Yazıklar olsun..." dedi.

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i Temmuz 2020'de katleden Cemal Metin Avcı'ya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nce, "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin'i boğduktan sonra varile koyarak yakan Cemal Metin Avcı'ya, "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Cemal Metin Avcı'ya, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak ceza verilmesi gerektiğine hükmetmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına itiraz etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına karşı yapılan itirazı oy çokluğuyla reddetti. Bu kararla birlikte dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek.

"Yazıklar olsun..."

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Epözdemir, daha önceki karara muhalefet şerhi koyan Yargıtay üyelerinin bu kararda da aynı tutumu sürdürdüğünü, ancak değişen bir üye ile birlikte yine 3'e 2 oy çokluğuyla itirazın reddedildiğini belirtti.

Avukat Epözdemir, "Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 3 üyesi, canavarca hisle öldürülmemiştir diyor ve üstelik katilin haksız tahrik altında cinayeti işlediğinden bahisle cezasının indirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır. Yazıklar olsun..." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Manchester United, Victor Osimhen'le ilgili harekete geçti

Osimhen hakkında bomba gelişme! Görüşme gerçekleşti, imzayı atabilir
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Balkondan atlayarak canını kurtarmıştı! Saldırganın kızı CHP'yi aradı
Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler

İnsanlık adına utanç görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.