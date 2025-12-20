Haberler

Üniversiteli Pınar, Kars'ı tanıtan rölyef sergisinin gelirini lösemili çocuklara bağışlayacak

Güncelleme:
Kars Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Pınar Dönmez, 'Kadın Gözüyle Kars: Kağıda İşlenen Bir Miras' sergisiyle lösemili çocuklar için bağış toplayacak. Sergide, Kars’ın mimari ve kültürel dokusunu yansıtan 19 kağıt rölyef eseri yer aldı.

KARS Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Pınar Dönmez, 'Kadın Gözüyle Kars : Kağıda İşlenen Bir Miras' temalı kağıt rölyef sergisinin gelirini lösemili çocuklara bağışlayacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Pınar Dönmez, Kars'ın mimari zenginliği ile kültürel dokusunu rölyefe işledi. Dönmez'in atölyeye çevirdiği evinde hazırladığı ve Kars'tan manzaraların yer aldığı 19 çalışma ayrıca sergide yer aldı. 'Kadın Gözüyle Kars : Kağıda İşlenen Bir Miras' temalı serginin açılışına; Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

'KAĞITLARLA ÇALIŞIYORUZ'

Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmasını anlatan Pınar Dönmez, "Rölyef sanatıyla yaklaşık 3-4 senedir uğraşıyorum ve meslek haline getirdim. Çok sevdiğim bir çalışma. Kağıtlarla çalışıyoruz. Kağıdı boyutlandırarak çeşitli işlemlerle tamamladığımız bir çalışma. Sergimizin asıl amacı, çocuklarımız için LÖSEV'e bağış yapmayı düşünüyoruz. Bu sebeple zaten başlattık. İnşallah güzel sonuçlanır. Özellikle Kars adına, Kars'ı tanıtmak adına güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah herkes de aynı şekilde düşünür. Eserlerin çoğunu evde çalıştım, kısaca evi atölyeye çevirdim diyebilirim" diye konuştu.

3 BOYUTLU DERİNLİK

Öğretim Görevlisi Elif Turan Aslan ise "Bu sergi sadece bir teknik uygulama değil; her bir kesitte, her bir katmanda Kars'ın taşını, toprağını ve ruhunu hissettiğimiz bir sürecin ürünüdür. 'Kadın Gözüyle Kars: Kağıda İşlenen Bir Miras' adını verdiğimiz bu çalışmada, öğrencim ve çalışma arkadaşım Pınar Dönmez ile birlikte Kars'ın mimari zenginliğini ve kültürel dokusunu kağıdın zarif yapısıyla yeniden yorumladık. Amacımız, bu kadim şehrin mirasını kadın estetiğiyle 3 boyutlu bir derinlikte geleceğe taşımaktır. Sergimizin en anlamlı yönüyse eser satışlarından elde edilecek gelirin tamamının LÖSEV'e bağışlanacak olmasıdır. Sanatın iyileştirici gücünün bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyle buluşmasından daha değerli bir eser olamaz" dedi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

