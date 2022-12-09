Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yargı'nın yeni bölümleri için Ihlara Vadisi'nde

KANAL'D yayınlanan ' Yargı' dizisinin yeni bölümlerinin bir kısmı, Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde çekilmeye başlandı. Dizinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, vadiyi ziyarete gelenlerin de ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, 'Kapadokya'nın incisi' olarak adlandırılan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi'nde, yönetmenliğini Ali Bilgin'in yaptığı Yargı dizisinin yeni bölümlerinin bir kısmının çekimleri başladı. 'Avukat Ceylin' karakterini oynayan Pınar Deniz ve 'savcı Ilgaz' rolüne hayat veren Kaan Urgancıoğlu, vadiye gelenlerin de ilgi odağı oldu.