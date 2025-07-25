Pikap Sulama Kanalına Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Pikap Sulama Kanalına Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden Özay Usta'nın kullandığı pikap sulama kanalına devrildi. Olayda sürücü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

Özay Usta (52) idaresindeki 09 JR 104 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yörük Mahallesinde sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Usta'nın cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç, vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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