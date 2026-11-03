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Pezeşkiyan, Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Doğan'dan güven mektubunu aldı

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Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu. Pezeşkiyan, kabulde İran-Türkiye ilişkilerinin geliştiğini belirterek bölgede işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yeni atanan Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a güven mektubunu sundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Türkiye'nin yeni Tahran Büyükelçisi Doğan'ı kabul ettiği belirtildi.

Düzenlenen törende, Doğan tarafından sunulan güven mektubunu kabul eden Pezeşkiyan, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini ve Tahran'ın komşu ülkelere bakışının kardeşlik ve saygı temelinde olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, bölgedeki hassas koşullar dikkate alındığında iki ülkenin işbirliğini ve iletişimi sürdürmesi ve ilişkileri güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bölge ülkelerinin dayanışma içerisinde bir araya geldiği takdirde İsrail'in bölgedeki hedeflerini gerçekleştiremeyeceğini belirten Pezeşkiyan, özellikle İslam ülkelerinin işbirliği sayesinde bölgede ayrılık ve istikrarsızlık meydana getirmeye yönelik çabaların başarısızlığa uğrayacağını vurguladı.

Büyükelçi Doğan ise, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi hususundaki kararlılığının altını çizerek, ortak projelerin tamamlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda çaba harcayacağını söyledi.

Kaynak: AA
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