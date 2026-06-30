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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Bazı siyasi akımlar kazanımların zayıflatılmasına zemin hazırlamaya çalışmaktadır"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakere sürecine karşı çıkan siyasi grupları eleştirerek, ulusal kararları sorgulayıp müzakerecileri yıpratarak kazanımların zayıflatılmaya çalışıldığını söyledi. Pezeşkiyan, mutabakatın Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi koordinasyonuyla yürütüldüğünü vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinde bazı siyasi grupların ABD ile yürütülen müzakere görüşmeleri aleyhine yaptığı açıklamalara ilişkin, "Bazı siyasi akımlar ulusal kararları sorgulayarak ve müzakerecileri yıpratarak kazanımların zayıflatılmasına zemin hazırlamaya çalışmaktadır." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığında yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Kum kentinde din adamlarını ziyaret ederek, ABD ile imzalanan mutabakat zaptı ve müzakere süreci ile ilgili bilgi vermeye devam ediyor.

Bu bağlamda Kum İlim Havzası hocaları ile bir araya gelen Pezeşkiyan, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin tüm zorluklara ve engellere rağmen "düşmanın" girişimlerini engellediğini ve mutabakat ile birlikte kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana hükümetin, krizlerle ve dış baskılarla mücadele ettiğine atıf yapan Pezeşkiyan, halkın günlük yaşamında sorun yaşamaması için yoğun çaba sarfettiklerini dile getirdi.

Pezeşkiyan ayrıca, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının tüm aşamalarının İran Lideri Mücteba Hamaney ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin tam koordinasyonu ile yürütüldüğünü hatırlatarak, mutabakat zaptı ile birlikte kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Elde edilen kazanımlara rağmen, bazı kesimlerin ülke çıkarlarını dikkate almayarak hükümeti yıpratmak amacıyla suçlamalar yönelttiğini dile getiren Pezeşkiyan, "Bazı siyasi akımlar ulusal kararları sorgulayarak ve müzakerecileri yıpratarak kazanımların zayıflatılmasına zemin hazırlamaya çalışmaktadır." dedi.

Öte yandan, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan'ın, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının tüm aşamalarının İran Lideri Mücteba Hamaney ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin tam koordinasyonu ile yürütüldüğünü dair açıklamalarını hatırlatarak, "Devrim rehberinin mesajı yeteri kadar açıktı." şeklinde bir paylaşımla Pezeşkiyan'ı üstü kapalı olarak eleştirdi.

Nitekim Hamaney, mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, "farklı bir görüşe sahip olduğunu ancak Cumhurbaşkanı taahhütleri üzerine onay verdiğini" belirtmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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