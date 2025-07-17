Peynir zehirlenmesi: Viranşehir'de bir aile hastanelik oldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, peynir yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 6 kişilik bir aile tedavi altına alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yedikleri peynirden zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.
Kırsal Büyükbardakçı Mahallesi'nde ikamet eden Kadriye Baran, 5 çocuğuyla birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle Viranşehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede yapılan kontrolde ailenin yedikleri peynirden zehirlendikleri tespit edildi.
Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel