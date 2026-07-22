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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 2026 cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi için başvuruda bulundu

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sağcı aday Espriella'nın kazandığı seçimde usulsüzlük ve algoritmik manipülasyon iddiasıyla yargıya başvurdu. Espriella, 7 Ağustos'ta görevi devralacak.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'da sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı cumhurbaşkanı seçiminde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek seçimin iptali talebiyle yargıya başvurdu.

Petro, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, isim vermeden seçimi kazanan Espriella'yı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin iptaline ilişkin başvuru belgesini paylaşan Petro, şunları kaydetti:

"İşte burada 2026 başkanlık seçimlerinin iptaline ilişkin başvuru yer alıyor. Metindeki hukuki ve teknik ifadeler, kamuoyunun daha kolay anlayabilmesi için hazırlanacak videolarla açıklanacak. Başvuru, sayıları 70 bini bulan ve kendilerini 'dijital tanıklar' olarak adlandıran bir grup tarafından sunuldu. Başvuruda, seçim sayım yazılımı tarafından internete yüklenen belgelerin meta verilerinde tespit edilen izler sayesinde, Kolombiyalı seçmenlerin oyları üzerinde algoritmik manipülasyon yapıldığının ortaya çıkarıldığı öne sürüldü."

Espriella, görevi 7 Ağustos'ta devralacak

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan edilen Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Espriella, ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70'ini almıştı.

Petro, cumhurbaşkanı seçimini sağcı Espriella'nın az farkla kazanmasının ardından sandık sonuçlarının araştırılmasını talep etmişti.

Espriella, İsrail ile ilişkileri "daha önce hiç olmadığı kadar" güçlendirme sözü vermişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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