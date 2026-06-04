Kolombiya Cumhurbaşkanı, Şili'deki gösterilerde öğrencilere yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Şili'de hükümetin "kemer sıkma" politikalarını protesto eden öğrencilere yönelik polisin müdahale biçimini eleştirdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Şili'deki protestolarda öğrencilerin gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Polisin öğrencilere yönelik müdahalesine tepki gösteren Petro, "Umarım Kolombiya'daki (eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan) Duque döneminde yaşanan ve şimdi Şili'de tekrarlanan bu durum bir daha meydana gelmez." ifadesini kullandı.

Petro, kendi ülkesinde gösteri özgürlüğü olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Buna kendi ülkemde izin vermedim; ulusal polisin kaybettiği saygınlığının büyük bir kısmını yeniden kazanmasını, istisnasız tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerine saygı duymasını sağladım. Şili'de ise bu durum (göstericilere yönelik müdahale) zaten yaşanıyor, hem de bir kez daha."

Şili'de Devlet Başkanı Jose Antonio Kast hükümetinin "kemer sıkma" politikalarını protesto eden binlerce öğrencinin düzenlediği gösterilerde 12'si polis 25 kişi yaralanmıştı.

Ulusal basına göre, öğrencilerin protestoları başkent Santiago'nun kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.