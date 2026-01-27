Haberler

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yeni başkanı Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr oldu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin yeni başkanı Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) yeni başkanı oldu. 164 oy alarak başkanlık koltuğuna oturan Bayr, bu görevi üstlenen beşinci kadın siyasetçi unvanını da kazanmış oldu. Bayr, görev süresi boyunca barış ve uluslararası hukuku savunacaklarını vurguladı.

Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr, merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) yeni başkanı seçildi.

AKPM Genel Kurulu'nda başkanlık için yapılan oylamada, Bayr 164 oy alırken, İsveçli rakibi Victoria Tiblom 50 oy topladı.

Bayr, ilk turda yeterli çoğunluğa ulaşarak AKPM'nin 36. başkanı seçildi.

Bir yıllığına seçilen Bayr'ın, yeniden seçilmesi halinde görev süresi bir yıl daha uzatılabilecek.

Petra Bayr, "AKPM'de başkanlık görevini üstlenen 5. kadın siyasetçi" oldu.

Bayr, AKPM'nin kış oturumu kapsamında yaptığı konuşmada, "Savaşsız bir Avrupa ve dünya vizyonuyla birleşmiş bulunuyoruz." dedi.

Avrupa Konseyinin adaletsizlik karşısında asla sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Bayr, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi.

Bayr, Avrupa Konseyinin uluslararası hukuku, ülkelerin toprak bütünlüğünü ve çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesini savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Bu savaş, yalnızca bir devletin egemenliğine yönelik ihlal değil; bu ayrıca uluslararası hukuka, Avrupa'daki barış düzenine ve insan haklarının temellerine yönelik bir ihlal." ifadesini kullandı.

Hukukun gücünün her koşulda üstün gelmesi gerektiğinin altını çizen Bayr, Avrupa Konseyi ve başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlar arasında daha fazla yakınlık sağlamak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Ünlü gazeteci gözaltına alındı
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal

NATO lideri, açık açık uyardı: Hayal kurmaya devam edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Bakım yaptığı otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti

Bakımını yaptığı otobüs sonu oldu! Tonlarca ağırlığın altında kaldı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
Irak Meclisi, yarın Cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

Komşuda tarihi gün! Yeni lider seçilecek