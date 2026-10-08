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Peskov, Avrupa'nın AB'yi askeri-siyasi bloka dönüştürmede takıntılı olduğunu söyledi

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Peskov, Avrupa'nın AB'yi askeri-siyasi bloka dönüştürmede takıntılı olduğunu söyledi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın AB'yi askeri-siyasi bloka dönüştürmede takıntılı olduğunu söyledi. Peskov, Fransa'nın füze denemesi sonrası teyakkuzda olduklarını, AB'nin Rusya ile cepheleşme politikasını 'çıkmaz yol' gördüklerini ve diyaloğa açık olduklarını belirtti.

MOSKOVA, 8 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın Avrupa Birliği'ni militarize ederek ekonomi odaklı bu yapıyı askeri-siyasi bir bloka dönüştürme konusunda "takıntılı" olduğunu söyledi.

Peskov çarşamba günkü basın toplantısında, Fransa'nın yeni bir nükleer füze denemesinde bulunması üzerine teyakkuza geçtiklerini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

AB'nin, savunma politikasını Rusya ile cepheleşme üzerine şekillendirdiğini belirten Peskov, bu politikayı "çıkmaz yol" diye nitelendirdi.

Gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Peskov, AB ülkeleriyle diyaloğa açık olmaya devam edeceklerini söyledi.

Fransa salı günü ülkenin batısındaki Finistere açıklarında bir denizaltıdan deneme amaçlı nükleer savaş başlığı taşımayan stratejik balistik füze fırlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, denemeyi "güçlü ve net bir mesaj" diye nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua
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