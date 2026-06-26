Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e verdiği destek göz önüne alındığında, ABD'nin Ukrayna konusunda tamamen tarafsız olmadığını söyledi.

Peskov, gazetecilerin ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardıma ilişkin sorusunu yanıtladı.

Washington'un tamamen tarafsız olduğundan bahsedilemeyeceğini belirten Peskov, "Çünkü ABD, Ukrayna'ya önceden sözde ücretsiz olarak, şimdi ise para karşılığında silahların çoğunu sağlıyor ve Ukrayna'ya diğer teknolojilerde de yardımcı oluyor. Bu süreç devam ediyor, bu nedenle kesinlikle mutlak tarafsızlık söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Peskov, Moskova'nın Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduğunu sözlerine ekledi.