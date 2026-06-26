Haberler

Kremlin: Ukrayna konusunda ABD'nin tarafsızlığı söz konusu değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım ve teknoloji desteği sağlaması nedeniyle tamamen tarafsız olmadığını belirtti. Peskov, Moskova'nın krizin barışçıl çözümüne açık olduğunu da ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e verdiği destek göz önüne alındığında, ABD'nin Ukrayna konusunda tamamen tarafsız olmadığını söyledi.

Peskov, gazetecilerin ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardıma ilişkin sorusunu yanıtladı.

Washington'un tamamen tarafsız olduğundan bahsedilemeyeceğini belirten Peskov, "Çünkü ABD, Ukrayna'ya önceden sözde ücretsiz olarak, şimdi ise para karşılığında silahların çoğunu sağlıyor ve Ukrayna'ya diğer teknolojilerde de yardımcı oluyor. Bu süreç devam ediyor, bu nedenle kesinlikle mutlak tarafsızlık söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Peskov, Moskova'nın Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Cura
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
WEEX’in yasa dışı oyunu: SPK engeline rağmen fenomenler ve bot hesaplarla Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor

WEEX’in yasa dışı oyunu! Sistemin nasıl işlediği ortaya çıktı
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı