Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları

Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, cezaevlerinden Sırrı Süreyya Önder için kendisine iletilen taziye mesajlarını ailesine ilettiğini duyurdu.

(ANKARA) - Dem Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder için cezaevlerinden kendisine ulaştırılan taziye mesajlarını ailesine ilettiğini ifade etti.

Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok cezaevinden çok sayıda fax ve mektup aldım. Sırrı Süreyya Önder yoldaş için taziye dileklerini belirtiyorlar. Hepsini ailesine teslim ettim. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.