Siirt'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde Ormandalı İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 11 projesi sergilendi. Fuara katılan Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, projeler hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenci ve öğretmenler rehberliğinde hazırlanan 11 projede ilçenin yöresel ürünleri ile doğal zenginlikleri tanıtıldı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde bal, dut, nar ve çeşitli yerel ürünler bilimsel çalışmalarla bir araya getirildi.

Fuara, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Hakim Özer
