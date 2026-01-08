Haberler

Tanınmamak için peruk takan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü V.S., tanınmamak için peruk takarak kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde tanınmamak için peruk takan firari hükümlü V.S. (42), polisten kaçarken yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar vermek' suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü V.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. V.S.'nin saklandığı evi belirleyen ekipler, önlem aldı. Tanınmamak için peruk takan V.S., dün saklandığı evden çıkarken polisi fark edince kaçmaya başladı. Polis, peşine düşüp, firari hükümlü V.S.'yi yakaladı. V.S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı

İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı