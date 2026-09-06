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Peru'da 5 yüksek güvenlikli cezaevinde 60 gün OHAL

Peru'da 5 yüksek güvenlikli cezaevinde 60 gün OHAL
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Peru hükümeti, suç örgütleri bağlantılı mahkumların tutulduğu beş yüksek güvenlikli cezaevinde 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Güvenlik önlemleri artırılacak; polis ve ordu destekli operasyonlar yapılacak.

LİMA, 6 Eylül (Xinhua) -- Peru hükümeti, ülkedeki suç örgütleriyle bağlantılı mahkumların yarısına yakınının tutulduğu beş yüksek güvenlikli cezaevinde 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Peru Devlet Başkanlığı Ofisi'nden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, kararnamede yer alan tesisler arasında Tacna'daki Challapalca, Pasco'daki Cochamarca, Lima'daki Miguel Castro Castro ve Ancon I ile La Libertad'daki Trujillo Varones cezaevleri bulunuyor.

Söz konusu tesislerde iç düzenin Ulusal Polis tarafından sağlanacağı ve operasyonlara Silahlı Kuvvetlerin de destek vereceği bildirildi. Olağanüstü hal kapsamındaki cezaevleri ve tesisleri çevreleyen 200 metrelik alanda seyahat, toplantı, kişi dokunulmazlığı ve güvenlik haklarına ilişkin anayasal hükümler geçici olarak askıya alındı.

Firarları önlemek amacıyla kara güvenlik operasyonları, hava sahası gözetimi, yakın çevredeki elektromanyetik sinyallerin takibi, sıkı giriş denetimleri ve istihbarat çalışmaları yürütülecek.

Kaynak: Xinhua
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