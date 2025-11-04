Haberler

Peru, Meksika ile Diplomatik İlişkileri Kesti

Güncelleme:
Peru hükümeti, eski Başbakan Betssy Chavez'e Meksika'nın büyükelçilik konutunda verdiği siyasi sığınma hakkı nedeniyle Meksika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Peru Dışişleri Bakanı, bu durumu dostane olmayan bir eylem olarak nitelendirerek Meksika'nın Peru'nun iç işlerine müdahale ettiğini vurguladı.

Peru hükümeti, eski Başbakan Betssy Chavez'e büyükelçilik konutunda siyasi sığınma hakkı veren Meksika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, düzenlediği basın toplantısında, Meksika'nın Lima Büyükelçiliği konutunda Chavez'e siyasi sığınma hakkı verilmesine değindi.

Zela, "Bu dostane olmayan eylem karşısında ve söz konusu ülkenin mevcut ve önceki başkanlarının Peru'nun iç işlerine tekrarlanan müdahaleleri dikkate alınarak, Peru hükümeti bugün itibarıyla Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır." ifadelerini kullandı.

Meksika hükümetini hedef alan Zela, "Bugün, eski Başbakan Chavez'in, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun gerçekleştirmeye çalıştığı darbenin muhtemel suç ortağı olarak görüldüğünü ve halihazırda Meksika'nın Peru'daki büyükelçilik konutunda siyasi sığınma talebinde bulunduğunu büyük bir şaşkınlık ve derin üzüntüyle öğrendik." dedi.

Peru Kongresi, 23 Mayıs 2023'te ülkenin içişlerine karıştığını öne sürdüğü eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u ülkede "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Meksika'nın, Peru'nun eski Devlet Başkanı Castillo'nun ailesine siyasi sığınma hakkı tanıması da geçmişte iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
