Peru, Meksika ile Diplomatik İlişkileri Kesme Kararı Aldı

Güncelleme:
Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, hükümetin Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı. Kararın nedeni, Meksika'nın Peru iç işlerine müdahalesi ve Betssy Chavez'e sığınma hakkı verilmesi olarak belirtildi.

LİMA, 4 Kasım (Xinhua) -- Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, hükümetin Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı.

Zela, pazartesi günkü basın toplantısında Aralık 2022'deki başarısız darbe girişimi nedeniyle yargılanan ve Pedro Castillo hükümetinin eski başbakanı olan Betssy Chavez'e başkent Lima'daki Meksika Büyükelçiliği konutunda sığınma hakkı tanınmaya devam edildiğini söyledi.

Zela, "Hem bu dostça olmayan eylem hem de Meksika'nın mevcut ve eski başkanlarının Peru'nun içişlerine defalarca müdahalesi karşısında, Peru hükümeti bugünden itibaren Meksika'yla diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

