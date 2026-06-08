Peru'da devlet başkanı seçiminin 2. turunda sağcı aday Fujimori önde gidiyor

Peru'da devlet başkanı seçiminin 2. turunda eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı sağcı aday Keiko Fujimori'nin, yüzde 52,68 ile seçimi önde götürdüğü bildirildi.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) son güncellemesine göre, sandıkların yüzde 52'si açıldı.

Buna göre Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Fujimori, yüzde 52,68 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor.

Peru İçin Birlikte'nin (Juntos por el Peru) solcu adayı Roberto Sanchez ise yüzde 47,32 oy oranıyla rakibini takip ediyor.

Bu arada, bağımsız seçim gözlem kuruluşu Transparencia ile araştırma şirketi Ipsos'un ortak hızlı sayımına göre, Sanchez oyların yüzde 50,3'ünü alırken, Fujimori'nin oy oranı yüzde 49,7 olarak ölçüldü.

Sonuçlar iki aday arasında teknik beraberliğe işaret ederken, Sanchez'in küçük bir farkla önde olduğu görüldü.

Seçimin ikinci turunu kazanan yeni devlet başkanı, anayasa gereği Peru'nun bağımsızlık günü olan 28 Temmuz'da görevi resmi olarak devralacak.