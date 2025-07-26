Peru'da Otobüs Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

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Peru'nun Amazon bölgesine giden bir otobüs, And Dağları'ndaki bir otoyolda devrildi. Kazada en az 18 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Peru'nun başkenti Lima'dan ülkenin Amazon bölgesine giden otobüsün And Dağları'ndaki bir otoyolda devrilmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Junin bölgesi Sağlık Müdürü Clifor Curipaco, kazanın, Junin bölgesindeki Palca semtindeki bir otoyolda, iki katlı otobüsün devrilerek yamaçtan aşağı düşmesiyle meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, kazada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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