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Peru'da iki otobüsün çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

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Güney Amerika ülkesi Peru'da iki otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da iki otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyinde Şili sınırına yakın Tacna bölgesindeki Panamerikan Otoyolu üzerinde iki otobüs kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tacna Hastanesi Müdürü Eddy Vicente, gazetecilere yaptığı açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Radio Unio'ya konuşan bir tanık, otobüslerden birinin şerit değiştirmesi sonucu sürüklenerek kazaya yol açtığını ileri sürdü.

Kaynak: AA
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