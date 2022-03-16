Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi

AA - Klebher Vasquez - Güncel
 - Güncelleme:

Protestodan detaylar Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun, adının yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle görevden azledilmesine yönelik muhalefetin önergesi Kongrede kabul edildi.

Protestodan detaylar

Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun, adının yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle görevden azledilmesine yönelik muhalefetin önergesi Kongrede kabul edildi. Kongre Başkanı muhalefetteki Maria del Carmen Alva, sağ partilerden 50 milletvekilinin önergesi üzerine Kongre'de yapılan oylamanın 76 aleyhte, 41 lehte ve 1 oy çekimserle talebin tartışılacağını bildirdi. Başkent Lima'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi

Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi

Peru'da hükümet karşıtları protesto gösterisi düzenledi

AA / Klebher Vasquez - Güncel

Protesto, Hükümet, Kongre, Peru, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title