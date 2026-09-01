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Peru'da El Nino Riski: 893 İlçede Olağanüstü Hal

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Peru hükümeti, El Nino'nun yol açtığı şiddetli yağış ve sel riski nedeniyle ülke genelindeki 25 eyaletin 23'ünde bulunan 893 ilçede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Peru hükümeti, El Nino'nun yol açtığı şiddetli yağış ve sel riski nedeniyle ülke genelindeki 25 eyaletin 23'ünde bulunan 893 ilçede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Resmi Gazete El Peruano'da yayımlanan kararnamede, iklim uzmanlarının El Nino olayının 2027'nin başlarına kadar "olağanüstü" düzeyde seyretmesini beklediği belirtildi.

Olağanüstü hal uygulaması 60 gün boyunca geçerli olacak ve bu süre zarfında kamu kurumları ile yerel yönetimler, Şubat 2027'ye kadar etkisini sürdürmesi beklenen aşırı yağışların yol açabileceği heyelan, sel ve taşkın risklerine karşı acil önleyici tedbirleri uygulamaya koyacak.

Yetkililer, "çok yüksek risk" kategorisinde değerlendirilen bölgelerde altyapının güçlendirilmesi, tahliye yollarının hazırlanması ve acil yardım stoklarının oluşturulması çalışmalarına hız verileceğini bildirdi.

Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, acil durum krizine müdahil bakanların imzasıyla yürürlüğe giren kararnamede, tehlikenin boyutunun yerel ve bölgesel yönetimlerin müdahale kapasitesini aştığının vurgulandığını belirtti.

Hazineye ek yük getirilmeyecek

Kararnamede, söz konusu önleyici tedbirlerin finansmanının Kamu Hazinesinden ilave kaynak talep edilmeksizin ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının mevcut bütçelerinden karşılanacağı kaydedildi.

Peru makamları tarafından yayımlanan son tahmine göre, mevcut El Nino iklim olayının Eylül 2026 ile Ocak 2027 arasında Peru'da "olağanüstü" büyüklüğe ulaşma olasılığının "yüksek" olduğu değerlendirildi.

El Nino'nun olağanüstü şiddetle seyretme olasılığı yüzde 70

Peru Ulusal El Nino Fenomeni İnceleme Komitesi (ENFEN) tarafından 28 Ağustos'ta yayımlanan son raporda, El Nino'nun önümüzdeki aylarda olağanüstü şiddette seyretme olasılığının yüzde 70 civarında olduğu, ocak ayında bu oranın hafifçe düşerek yüzde 62'ye gerileyeceği, şubat ve mart aylarında ise olayın yoğunluğunun "güçlü" ile "çok güçlü" seviyelerine inmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Ağustos-ekim dönemini kapsayan üç aylık süreçte ise tüm kıyı şeridinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmeye devam edeceği ve tarihi rekorların kırılabileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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