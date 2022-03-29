Peru'da Devlet Başkanı Castillo yanlıları ve karşıtları aynı alanda gösteri düzenledi
AA - Klebher Vasquez - Güncel
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Adının yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle görevden azledilmesine yönelik muhalefetin önergesi Kongrede kabul edilen Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, başkent Lima'daki Cumhuriyet Kongresi önünde protesto edildi.
Adının yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle görevden azledilmesine yönelik muhalefetin önergesi Kongrede kabul edilen Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, başkent Lima'daki Cumhuriyet Kongresi önünde protesto edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altındaki Castillo karşıtı protesto sırasında bir grup da devlet başkanının lehine gösteri düzenledi.