Peru'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssünün Pampa de Tate kentinin 25 km güneydoğusu olduğunu ve depremin 62 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Yetkililer, can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Deprem geniş bir alanda hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pampa de Tate kentinin 25 kilometre güneydoğusu olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı.

Peru Jeofizik Enstitüsü Başkanı Hernando Tavera, yerel radyo kanalı RPP'ye yaptığı açıklamada, depremin Pasifik kıyısındaki merkez bölgelerin yanı sıra And Dağları'nda ve ülkenin güneyindeki Arequipa bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda hissedildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
