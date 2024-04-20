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Perşembe Belediyesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Perşembe Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Cihat Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda, meclis üyeleri ve ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Perşembe Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cihat Albayrak başkanlığında Kamil Sönmez Toplantı Salonu'ndaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Albayrak, "Önümüzdeki beş yıllık dönemde siz kıymetli meclis üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden Perşembe'miz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine Kürşat Kurtoğlu, 2. Başkan Vekilliğine Köksal Baş, katip asıl üyeliklerine Ayşe Gündoğdu ve Alper Kaptan, yedek üyeliklerine Mustafa Kaya ve Serkan Dervişoğlu, encümen üyeliklerine Kahraman Yalçın ve Kürşad Kurtoğlu, imar komisyonuna Serkan Dervişoğlu, Alper Kaptan ve Ziya Karadeniz, plan ve bütçe komisyonuna Halil Çetinkaya, Mustafa Kaya ve Osman Karadeniz seçildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Cihat Albayrak Politika Güncel Haberler

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