Pera Müzesi'nde Türk Müziği Konserleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Pera Müzesi, şair Nahit Hilmi Özeren'in eserlerinden bestelenen şarkıların seslendirileceği bir konser düzenliyor. 30 Kasım'da Burcu Göktürk ve Zehra Sultan Çakıroğlu sahne alacak. Konserde Türk müziğinin tarihsel ve kültürel yönleri de ele alınacak.

Pera Müzesi'nin "Türk Müziği Konserleri" programı kapsamında, şair Nahit Hilmi Özeren'in eserlerinden bestelenen şarkıların seslendirileceği bir konser gerçekleştirilecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, usta yorumcu ve sazendelerin bestekarların seçme eserlerini seslendirdiği seri kapsamında 30 Kasım'da misafir solist Burcu Göktürk ve misafir genç solist Zehra Sultan Çakıroğlu sahneye çıkacak.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın anısına saygıyla düzenlenen "Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri" Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

Koordinatörlüğünü Sinan Sipahi'nin, sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel'in üstlendiği ve saz sanatçıları Osman Nuri Özpekel, Kemal Caba, Emrullah Şengüller, Yasemin Şehnaz Ayan, Ayşe Ayan ve Gamze Ege Yıldız'ın yer alacağı konser Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
