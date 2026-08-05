Pentagon'dan Bütçe Artışı İçin Gizli Plan

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), bütçe artımı konusunda 4. Bütçe Uzlaşma Paketi'ni hazırladığı ve bunu kapalı bir oturumda Cumhuriyetçi senatörlere sunduğu öne sürüldü.

Axios internet sitesinde yer alan haberde, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de aralarında olduğu üst düzey Pentagon yetkililerinin, savunma harcamalarında büyük bir artışın yapılması gerektiğini belirterek Senato'daki Cumhuriyetçilerden dördüncü bir uzlaşma paketini desteklemelerini istediği iddia edildi.

Haberde, "Trump yönetimi yetkilileri, Pentagon'a önemli miktarda fon ayrılmasını ve 2027'de bir ara gerekli olacak borç tavanı artışını da içeren diğer öncelikleri bir araya getirebilecek, görev süresi sona ermek üzere olan bir hükümet dönemi paketini sessizce taslak halinde hazırlıyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, yetkililerin "güvenli bir ortamda" yapılan kapalı oturumda Cumhuriyetçi senatörlere dünya çapında bir tehdit analizi sunarak "ABD'nin başlıca rakiplerine karşı nasıl bir konumda olduğu" konusunda brifing verdiği de aktarıldı.

Yeni hazırlanan 4. Bütçe Uzlaşma Paketi'nde İran ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle tükenen silahların yenilenmesinin ötesinde konuların ele alındığı aktarılan haberde, Çin'in ilerlemesi karşısında yapay zekaya yatırım yapılması gerektiği konusunda da uyarıda bulunulduğu ileri sürüldü.

Haberde, Pentagondan yetkililerin bilgilendirme toplantısına Demokrat senatörleri davet etmediği de vurgulandı.

Beyaz Saray'ın kısa vadede Temsilciler Meclisinin yalnızca 67 milyar dolarlık savunma harcaması içeren bütçe tasarısını desteklediği biliniyor.

Kaynak: AA